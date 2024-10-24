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        Haberler Gündem Güncel Bulancak ve Haymana "Kardeş Şehir" oldu | Son dakika haberleri

        Bulancak Belediyesi ile Haymana Belediyesi "Kardeş Şehir" oldu

        Bulancak Belediyesi ile Haymana Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" oldu. Haymana'da düzenlenen törende Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile Haymana Belediye Başkanı Levent Koç protokolü imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:01 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:01
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        Bulancak ve Haymana "Kardeş Şehir" oldu
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        Giresun'un Bulancak Belediyesi ile Ankara'nın Haymana Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı. Haymana Belediyesi'nde gerçekleşen törende Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile Haymana Belediye Başkanı Levent Koç protokolü imzaladı.

        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, yaptığı açıklamada, Giresun'un 42. ve 47. Alaylarının 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilediği destansı mücadeleyi dikkati çekti.

        Binlerce şehidin yattığı, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların önemini vurgulayan Sıbıç, şöyle devam etti:

        "Bugün Haymana'da bulunmak, yalnızca bir protokole imza atmak değil; atalarımızın emanetine sahip çıkmaktır. Bu topraklarda, milletimizin var olma mücadelesinin en çetin anlarında canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların azmi ve kararlılığı, geleceğimize ışık tutmaya devam edecek."

        Haymana ile kardeş şehir olmanın manevi değeri olduğunun altını çizen Sıbıç, "Geçmişimizin kahramanlarını unutmak demek, geleceğimizi karartmak demektir. Biz Bulancak olarak bu toprakların değerine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya kararlıyız. Giresun'un cesur yiğitleri, bugün de kalbimizde yaşıyor ve onların mücadelesi, bizler için bir onur kaynağı olmaya devam ediyor" dedi.

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