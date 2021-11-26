Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Heyelan sonrasında beldeye ulaşımın Alibeyköy yolundan sağlandığı kaydedildi