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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Buket Taşdelen ve sosyetik güzel Işıl Reçber, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. İkili, öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezindeki bir restoranda kahve içip, koyu bir sohbete daldı.

Akşam saatlerine kadar beraber vakit geçiren sıkı dostlar, ardından meydan katındaki açık alanda yürüyüşe çıktı. Taşdelen ile Reçber, daha sonra alışveriş merkezinden ayrı ayrı çıktı.