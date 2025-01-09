Buharkent'te "Kaliteli İncir, Kaliteli İlek" projesi

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak protokolü ve Buharkent Belediye Başkanlığı'nın işbirliğiyle hazırlanan "Kaliteli İncir, Kaliteli İlek" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş, "Üretim alanı ve miktarında Türkiye birincisi olduğumuz incirde, kaliteli meyvenin anahtarı olan ilek bahçesi, ilimiz ve Buharkent ilçesi incir yetiştiriciliğinde kaliteyi artırma adına önemli bir adım olup bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

Altıntaş ayrıca, bu tür projelerin hem üreticilerin gelirini artırmayı hem de Aydın'ın incir sektörünü daha da güçlü bir hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Törene, Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli katıldı.

"Kaliteli İncir, Kaliteli İlek" projesi, Türkiye'nin en büyük incir üretim alanlarına sahip Aydın'da özellikle incirin kalitesini artırmak ve bu alandaki üretimi daha verimli hale getirmek için bir dizi yenilikçi uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyor.