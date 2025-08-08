Bugünkü maçlar 8 Ağustos 2025: Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
8 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlıyor. Ligin ilk müsabakasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.
Futbolseverler, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aranıyor. 2025-2026 futbol sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Gaziantep'te açıyor. Trendyol 1. Lig’de ise Ümraniyespor, Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün yerli liglerin yanı sıra yabancı liglerde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…
GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Galatasaray maçı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.
Gaziantep Stadı'nda yapılacak müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
8 AĞUSTOS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
21:30 Gaziantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
21:30 Ümraniyespor - Manisa FK (beIN Sports 2)
Hazırlık Maçı
21:00 Monaco - Inter
21:00 Chelsea - Bayer Leverkusen
Almanya Bundesliga 2
19:30 Preussen Münster - Paderborn
19:30 Nürnberg - Darmstadt 98
Danimarka 1. Ligi
20:00 Hobro - B.93
Romanya Liga 1
21:30 Metaloglobus Bucharest - Dinamo Bükreş
Belçika Pro League
21:45 St. Truiden - Dender
Hırvatistan 1. Ligi
22:00 Dinamo Zagreb - Vukovar 1991
İngiltere Championship
22:00 Birmingham - Ipswich Town
Portekiz Süper Ligi
22:15 Casa Pia - Sporting Lisbon