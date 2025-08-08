Futbolseverler, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aranıyor. 2025-2026 futbol sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Gaziantep'te açıyor. Trendyol 1. Lig’de ise Ümraniyespor, Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün yerli liglerin yanı sıra yabancı liglerde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…