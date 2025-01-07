Bugünkü maçlar 7 Ocak Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Haftasonu oynanan lig maçlarının tamamlanmasıyla gözler kupa mücadelelerine çevrildi. Bu kapsamda bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin heyecan dolu kupa maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, 7 Ocak Salı hangi takımın maçı var, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte, 7 Ocak 2025 maç takvimi...
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Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 7 Ocak 2025 Salı listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 7 Ocak Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13:00 - MKE Ankaragücü - İskenderunspor A.Ş. (A Spor)
15:30 - Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (A Spor)
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19:00 - Sivasspor - Beşiktaş (ATV)
21:00 - Antalyaspor - Kocaelispor (A Spor)
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İNGİLTERE LİG KUPASI YARI FİNALİ
23.00 - Arsenal - Newcastle (TV 8.5, EXXEN)
İSPANYA KRAL KUPASI SON 32 TURU
23.00 - Eldense - Valencia (TİVİBU SPOR 1)
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PORTEKİZ LİG KUPASI YARI FİNALİ
22.45 - Sporting - Porto (TRT Spor, tabii)