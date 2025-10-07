Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 7 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        7 Ekim Salı günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli ara 6 Ekim'de başladı ve 12 gün sürecek. Bu süre zarfında Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig maçları oynanmayacak. Fakat Dünya Kupası U20, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 7 Ekim 2025 maç programı...

        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:33
        • 1

          Yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Milli aranın başlaması sebebiyle 7 Ekim Salı günü Süper Lig maçları oynanmayacak. Bugün Dünya Kupası U20 Son 16 Turu ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri de sporseverleri bekliyor olacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Ekim 2025 günün maçları…

        • 2

          7 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Dünya Kupası U20 - Son 16 Turu

          22:30 Ukrayna U20 - İspanya U20

        • 3

          UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

          19:45 Juventus (K) - Benfica (K)

          22:00 Arsenal (K) - Lyon (K)

          22:00 Barcelona (K) - B. Münih (K)

          22:00 Paris FC (K) - OH Leuven (K)

        • 4

          UEFA Kupası Kadınlar - 2. Eleme Turu

          18:00 Gintra (K) - Nordsjaelland (K)

          20:00 Hacken (K) - Katovice (K)

          20:00 Hammarby (K) - Brann (K)

          21:45 Sporting CP (K) - Rosengard (K)

        • 5

          FIBA BKT EuroCup

          19:00 Neptunas - Cluj Napoca

          20:00 Beşiktaş Gain - London Lions

          20:00 Ratiopharm Ulm - Panionios

        • 6

          FIBA Şampiyonlar Ligi

          19:00 Promitheas - Heidelberg

          19:30 Nymburk - Sabah BC

          19:30 Würzburg - Trieste

          20:00 Galatasaray MCT T. - Igokea

          20:00 Rytas Legia Warszawa

          21:00 VEF Riga - AEK

          21:30 Joventut - Cholet

          22:30 SL Benfica - Gran Canaria

        • 7
