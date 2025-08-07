Bugünkü maçlar 7 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sporseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Bu sebeple 7 Ağustos 2025 maç programı inceleniyor. Bugünkü maç takvimine göre; UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş St Patrick's ile; Başakşehir Viking ile mücadele edecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Ağustos 2025 bugünkü maçlar listesi...
- 1
7 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. kritik maçlar oynanacak. Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St Patrick’s ile karşılaşacak. Başakşehir ise Viking ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir ve Beşiktaş’ın mücadeleleri başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 7 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
- 2
VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Viking-Başakşehir maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
Norveç'in Stavanger kentinde yer alan Lyse Arena'da oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
- 3
ST. PATRİCK'S-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
St. Patrick's-Beşiktaş maçı, Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 21:45'te başlayacak.
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma, S Sport Plus platformundan yayınlanacak.
-
- 4
7 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Lincoln Red Imps - Noah
19:00 Fredrikstad - Midtjylland
19:30 CFR Cluj - Sporting Braga
19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova
20:00 Hacken - Brann
20:30 PAOK - Wolfsberger AC
21:00 Zrinjski Mostar - Breidablik
21:00 Panathinaikos - Shakhtar Donetsk (Exxen)
21:30 FCSB - Drita
21:30 Servette - Utrecht
- 5
UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
19:00 Aris Limassol - AEK Atina
19:00 Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia
19:00 Rosenborg - Hammarby
19:00 Milsami - Virtus
19:30 Banik Ostrava - Austria Wien
20:00 AIK - Györi ETO
20:00 Viking - Başakşehir FK (TRT 1)
20:00 Riga FC - Beitar Jerusalem
20:00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok
21:00 Polessya - Paksi SE
21:00 Vikingur Gota - Linfield FC
21:00 Anderlecht - FC Sheriff
21:00 Differdange 03 - FC Levadia
21:00 Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine
21:00 AZ Alkmaar - Vaduz
21:00 Levski Sofia - Sabah
21:00 Sparta Prag - FC Ararat-Armenia
21:15 Lausanne Sports - FC Astana
21:30 Lugano - Celje
21:30 Ballkani - Shamrock Rovers
21:30 Universitatea Craiova - Spartak Trnava
21:45 St Patrick’s - Beşiktaş (S Sport Plus)
21:45 Vikingur R. - Brondby
22:00 Hajduk Split - Dinamo Tirana
22:00 FK Partizan - Hibernian
22:00 Rapid Wien - Dundee United
22:00 Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa
22:00 Larne FC - Santa Clara
- 6