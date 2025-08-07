7 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. kritik maçlar oynanacak. Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St Patrick’s ile karşılaşacak. Başakşehir ise Viking ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir ve Beşiktaş’ın mücadeleleri başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 7 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...