        BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 EKİM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç takvimi 31 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?

        31 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Portekiz Süper Ligi, Championship, Eredivisie ve 2. Bundesliga'da birbirinden kritik maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Anadolu Efes, EuroLeague 8. haftasında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 31 Ekim 2025 bugünkü maçlar listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:58
        • 1

          Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Portekiz Süper Ligi, Championship, Eredivisie, 2. Bundesliga ve EuroLeague karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 31 Ekim 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.

        • 2

          BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig

          20:00 Rams Başakşehir FK - Kocaelispor (beIN Sports 1)

        • 3

          TFF 1. Lig

          20:00 Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)

        • 4

          Bundesliga

          22:30 Augsburg - Borussia Dortmund (S Sport Plus)

        • 5

          La Liga

          23:00 Getafe - Girona (S Sport Plus)

        • 6

          Suudi Arabistan Pro Lig

          17:50 Al Hilal - Al Shabab (TRT Spor)

        • 7

          Portekiz Süper Ligi

          23:15 Sporting - Alverca (Tivibu Spor 4, S Sport Plus)

        • 8

          Championship

          23:00 Wrexham - Coventry (EXXEN)

        • 9

          Eredivisie

          22:00 PSV - Fortuna Sittard (Tivibu Spor 2)

        • 10

          2. Bundesliga

          20:30 Preussen Münster - Holstein Kiel (Tivibu Spor 4)

          20:30 Elversberg - Hannover 96 (Tivibu Spor 3)

        • 11

          EuroLeague

          21:00 Monako - Panathinaikos

          22:15 Olimpiakos -- Hapoel Tel Aviv

          22:30 Baskonia - Anadolu Efes (S Sport Plus)

          22:30 Partizan - Barcelona

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa