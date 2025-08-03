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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var? 3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        3 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Takımların yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Tottenham ve Newcastle United hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Öte yandan birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:18
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugün yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham ile Newcastle United hazırlık maçında karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Hazırlık Maçı

          14:00 Tottenham-Newcastle United (TRT Spor)

        • 3

          Hollanda Süper Kupası

          19:00 PSV-Go Ahead

          Premier Lig Yaz Serisi

          21:00 Bournemouth-West Ham

        • 4

          Afrika Uluslar Şampiyonası

          15:00 Kenya-Demokratik Kongo

          18:00 Fas-Angola

          20:00 Madagaskar-Moritanya

          Avusturya Bundesliga Ligi

          18:00 Grazer AK-Austria Wien

          18:00 Rapid Wien-BW Linz

        • 5

          Belçika 1. Ligi

          14:30 KRC Genk-Antwerp

          17:00 Cercle Brugge-Anderlecht

          19:30 Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven

          20:15 Sporting Charleroi-Sint Truiden

        • 6

          İsviçre Süper Ligi

          15:00 Thun-Lausanne

          17:30 Luzern-Zurich

          17:30 Sion-Lugano

        • 7

          Almanya Bundesliga 2. Ligi

          14:30 Greuther Fürth-Dynamo Dresden

          14:30 Hannover 96-Kaiserslautern

          14:30 Magdeburg-Eintracht Braunschweig

        • 8

          Brezilya Serie A

          22:00 Botafogo RJ-Cruzeiro MG

          22:00 Corinthians-Fortaleza CE

          Danimarka Süper Ligi

          15:00 Randers-Silkeborg

          15:00 Sonderjyske-Nordsjaelland

          17:00 Aarhus-Midtjylland

          19:00 Brondby-Viborg

        • 9

          İrlanda Premier Ligi

          18:00 Waterford-St. Patrick's

          21:00 Shamrock R.-Derry City

          Allsvenskan

          15:00 Djurgarden-Halmstads BK

          15:00 Hacken-IF Elfsborg

          17:30 IK Sirius-Osters

        • 10

          Veikkausliiga

          16:00 SJK Seinöjoen-KTP Kotka

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