Bugün hangi maçlar var? 3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
3 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Takımların yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Tottenham ve Newcastle United hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Öte yandan birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugün yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham ile Newcastle United hazırlık maçında karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…
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3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık Maçı
14:00 Tottenham-Newcastle United (TRT Spor)
- 3
Hollanda Süper Kupası
19:00 PSV-Go Ahead
Premier Lig Yaz Serisi
21:00 Bournemouth-West Ham
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- 4
Afrika Uluslar Şampiyonası
15:00 Kenya-Demokratik Kongo
18:00 Fas-Angola
20:00 Madagaskar-Moritanya
Avusturya Bundesliga Ligi
18:00 Grazer AK-Austria Wien
18:00 Rapid Wien-BW Linz
- 5
Belçika 1. Ligi
14:30 KRC Genk-Antwerp
17:00 Cercle Brugge-Anderlecht
19:30 Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven
20:15 Sporting Charleroi-Sint Truiden
- 6
İsviçre Süper Ligi
15:00 Thun-Lausanne
17:30 Luzern-Zurich
17:30 Sion-Lugano
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- 7
Almanya Bundesliga 2. Ligi
14:30 Greuther Fürth-Dynamo Dresden
14:30 Hannover 96-Kaiserslautern
14:30 Magdeburg-Eintracht Braunschweig
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Brezilya Serie A
22:00 Botafogo RJ-Cruzeiro MG
22:00 Corinthians-Fortaleza CE
Danimarka Süper Ligi
15:00 Randers-Silkeborg
15:00 Sonderjyske-Nordsjaelland
17:00 Aarhus-Midtjylland
19:00 Brondby-Viborg
- 9
İrlanda Premier Ligi
18:00 Waterford-St. Patrick's
21:00 Shamrock R.-Derry City
Allsvenskan
15:00 Djurgarden-Halmstads BK
15:00 Hacken-IF Elfsborg
17:30 IK Sirius-Osters
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- 10
Veikkausliiga
16:00 SJK Seinöjoen-KTP Kotka