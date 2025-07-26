26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Takımların yeni sezon öncesi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda bugün Galatasaray Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Günün merakla beklenen bir diğer karşılaşması ise Benfica Fenerbahçe maçı! Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 26 Temmuz 2025 Cumartesi listesi…