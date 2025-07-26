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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 TEMMUZ 2025 || FB ve GS hazırlık maçları için sahada! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 26 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        26 Temmuz 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken takımların hazırlık maçları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, Göztepe, Antalyaspor bugün sahaya çıkıyor. Destekledikleri takımların heyecan dolu mücadelelerini kaçırmak istemeyenler karşılaşmaların başlangıç saatlerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 26 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:30
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        • 1

          26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Takımların yeni sezon öncesi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda bugün Galatasaray Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Günün merakla beklenen bir diğer karşılaşması ise Benfica Fenerbahçe maçı! Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 26 Temmuz 2025 Cumartesi listesi…

        • 2

          BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Benfica-Fenerbahçe maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bugün saat 22.00'de başlayacak. Luz Stadı'nda oynanacak müsabaka, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Galatasaray-Strasbourg maçı da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü bugün saat 21:00'de başlayacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

        • 4

          26 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçları

          17:00 Kayserispor - Gaziantep FK

          17:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (TRT Spor)

          20:45 Göztepe - Antalyaspor

          21:00 Galatasaray - RC Strasbourg (S Sport Plus)

          22:00 Benfica - Fenerbahçe (S Sport Plus)

        • 5

          Kulüp Hazırlık Maçları

          12:00 Feyenoord - Nice (TRT Spor)

          13:00 Tottenham - Wycombe

          14:30 Liverpool - Milan (TRT Spor)

          16:30 Al Nassr - SK St. Johann

          17:00 Luton Town - Tottenham

          18:30 PSV - Ath. Bilbao

          19:00 Kaiserslautern - Roma

          22:00 Nottingham Forest - Fulham (TRT Spor)

        • 6

          Premier Lig Yaz Serisi

          23.00 Everton-Bournemouth

        • 7
        Yazı Boyutu
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