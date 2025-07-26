Bugünkü maçlar 26 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
26 Temmuz 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken takımların hazırlık maçları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, Göztepe, Antalyaspor bugün sahaya çıkıyor. Destekledikleri takımların heyecan dolu mücadelelerini kaçırmak istemeyenler karşılaşmaların başlangıç saatlerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 26 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi!
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26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Takımların yeni sezon öncesi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda bugün Galatasaray Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Günün merakla beklenen bir diğer karşılaşması ise Benfica Fenerbahçe maçı! Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 26 Temmuz 2025 Cumartesi listesi…
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BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Benfica-Fenerbahçe maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bugün saat 22.00'de başlayacak. Luz Stadı'nda oynanacak müsabaka, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
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GALATASARAY-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Strasbourg maçı da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü bugün saat 21:00'de başlayacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
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26 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçları
17:00 Kayserispor - Gaziantep FK
17:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (TRT Spor)
20:45 Göztepe - Antalyaspor
21:00 Galatasaray - RC Strasbourg (S Sport Plus)
22:00 Benfica - Fenerbahçe (S Sport Plus)
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Kulüp Hazırlık Maçları
12:00 Feyenoord - Nice (TRT Spor)
13:00 Tottenham - Wycombe
14:30 Liverpool - Milan (TRT Spor)
16:30 Al Nassr - SK St. Johann
17:00 Luton Town - Tottenham
18:30 PSV - Ath. Bilbao
19:00 Kaiserslautern - Roma
22:00 Nottingham Forest - Fulham (TRT Spor)
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Premier Lig Yaz Serisi
23.00 Everton-Bournemouth
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