        Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Cuma bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 22 Ağustos 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Ligue 1, Championship ve Bundesliga'da önemli mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. La Liga'da Real Betis, Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ağustos 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Giriş: 22.08.2025 - 10:57 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:57
          22 Ağustos 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Championship ve Fransa Ligue 1’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ile başlayacak. 22 Ağustos Cuma bugünkü maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

          22 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe (beIN Sports 2)

          1. Lig

          21:30 Çorum FK - Sarıyer (TRT Spor)

          Premier Lig

          22:00 West Ham United - Chelsea (beIN Sports 3)

          LaLiga

          22:30 Real Betis - Deportivo Alaves

          Ligue 1

          21:45 PSG - Angers (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

          Bundesliga

          21:30 Bayern Münih - RB Leipzig

          Championship

          22:00 Derby County - Bristol City

