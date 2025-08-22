22 Ağustos 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Championship ve Fransa Ligue 1’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ile başlayacak. 22 Ağustos Cuma bugünkü maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?