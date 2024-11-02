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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 KASIM 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 11. hafta fikstürü ile bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 2 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 2 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, 1. Lig, Süper Lig maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Süper Lig fikstürü inceleniyor. İşte, 2 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:58
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        • 1

          2 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 3 maçla devam ediyor. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Kasım Cumartesi maç takvimi…

        • 2

          2 KASIM 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR

          Süper Lig

          13:30 Sivasspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

          16:00 Kayserispor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

          19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

        • 3

          1. Lig

          13:30 Keçiörengücü - Çorum FK (TRT Spor)

          16:00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)

          16:00 Adanaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

          19:00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

        • 4

          Premier Lig

          15:30 Newcastle United - Arsenal

          18:00 Southampton - Everton

          18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion

          18:00 Ipswich Town - Leicester City

          18:00 Bournemouth - Manchester City

          18:00 Nottingham Forest - West Ham United

          20:30 Wolverhampton - Crystal Palace

        • 5

          La Liga

          16:00 Osasuna - Valladolid

          18:15 Girona - Leganes

        • 6

          Serie A

          17:00 Bologna - Lecce

          20:00 Udinese - Juventus

          22:45 Monza - Milan

        • 7

          Bundesliga

          17:30 Holstein Kiel - Heidenheim

          17:30 Hoffenheim - St. Pauli

          17:30 Eintracht Frankfurt - Bochum

          17:30 Bayern Münih - Union Berlin

          17:30 Wolfsburg - Augsburg

          20:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig

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