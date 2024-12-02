Bugün Süper Lig'de iki, 1. Lig, LaLiga, ve Serie A'da ise birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 2 Aralık 2024 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 2 Aralık Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?