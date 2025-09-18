Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025: Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın yanı sıra Manchester City, Barcelona, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 3 maç ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Eylül 2025 Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
18 Eylül 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam 6 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Eylül 2025 Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile GS maç detayları haberimizde…
EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Frankfurt Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
18 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)
17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)
20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting CP-Kairat
22.00 Manchester City-Napoli
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)
Suudi Arabistan Pro Lig
18.40 Al Taawon-Al Ettifaq
18.40 Al Kholood-Damac FC
21.00 Neom SC-Al Akhdoud
