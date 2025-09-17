Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi yanı sıra Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da kritik mücadeleler var. Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı da bugün oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
- 1
17 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta mücadeleleri devam ediyor. Bugün 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 6 maç yapılacak. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da kritik mücadeleler oynanacak. Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için heyecan dorukta. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Eylül 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...
- 2
17 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor (beIN SPORTS 1)
20.00 Karagümrük-Başakşehir (beIN SPORTS 3)
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (beIN SPORTS 2)
- 3
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması
19.45 Olympiakos-Pafos (tabii)
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt (TRT Spor)
22:00 Ajax-Inter (TRT 1)
22:00 Bayern Münih-Chelsea (tabii)
22:00 Liverpool-Atletico Madrid (tabii)
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta (tabii)
-
- 4
Ziraat Türkiye Kupası - 2. Eleme Turu
14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)
14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)
14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)
14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)
14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)
14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (General Basri Saran)
15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat açıklanmadı)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat açıklanmadı)
15.00 Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)
15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (Gazi)
15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)
- 5
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)
15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke)
15.00 Kütahyaspor-Altınordu (Dumlupınar Stadyumu)
15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)
15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)
18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00 Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)
- 6
Eredivisie
21.00 Feyenoord-F. Sittard
-
- 7
Lig Kupası - 3. Tur
22.00 Swansea City-Nottingham Forest
- 8
2025 Dünya Şampiyonası - G Grubu
09.00 Türkiye-Kanada (TRT Spor)
- 9