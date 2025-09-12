Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 12 Eylül 2025 Cuma maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. TFF 1. Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz 1. Lig, Belçika - Pro Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig, İngiltere - Championship yanı sıra Türkiye Yunanistan basketbol maçı için heyecan dorukta. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
TFF 1. Lig
17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor
20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor
İspanya La Liga
22.00 Sevilla-Elche
Fransa Ligue 1
21.45 Marsilya-Lorient
Almanya Bundesliga
21.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt
Portekiz 1. Lig
22.15 Benfica-Santa Clara
22.15 Alverca -Tondela
Belçika - Pro Lig
21.45 Standard Liege-Mechelen
Suudi Arabistan - Pro Lig
18.25 Al Ettifaq-Al Ahli Jeddah
18.25 Al Shabab Riyadh-Al Hazm
21.00 Al Ittihad-Jeddah-Al Fateh
İngiltere - Championship
22.00 Ipswich Town-Sheffield United
EuroBasket 2025) - Yarı Final
17.00 Almanya-Finlandiya (TRT Spor Yıldız)
21.00 Türkiye-Yunanistan (TRT 1)