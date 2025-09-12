Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 12 Eylül 2025 Cuma maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. TFF 1. Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz 1. Lig, Belçika - Pro Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig, İngiltere - Championship yanı sıra Türkiye Yunanistan basketbol maçı için heyecan dorukta. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?