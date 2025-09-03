Bugünkü maç programı 3 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
3 Eylül Çarşamba gününün maç takvimi bellli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupanın 1. turunda bugün birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 3 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...
3 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur
14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor (A Spor)
15.00 1074 Çankırıspor-Ankara Demirspor
15.00 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan
15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor
15.00 Alanya 1221 FSK-Muğlaspor
15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK
15.00 Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor
15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi
15.00 Bayburt Özel İdare Spor-Giresunspor
15.00 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ
15.00 Dersimspor-Adanaspor
15.00 Diyarbekir Spor-Bitlis Özgüzeldere
15.00 Edirnespor-Somaspor
15.00 Erbaaspor-Tokat Belediyesi Plevnespor
15.00 Etimesgut Spor-Karadeniz Ereğli Belediye
15.00 Güzide Gebze Spor-Bulvarspor
15.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor
15.00 Kahta 02 Spor-İskenderunspor
15.00 Kestel Belediyespor-Uşak Spor
15.00 Kurtalanspor-Şanlıurfaspor
15.00 Kırklarelispor-Galata SK
15.00 Muş Spor-Şırnak Petrolspor
15.00 Malatya Yeşilyurt Spor-Yeni Malatyaspor
15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor
15.00 Çayelispor-Şiran Yıldızspor
15.00 İnegölspor-Ezinespor
15.00 İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
16.30 Sinopspor-Orduspor 1967 (A Spor)
19.00 Bornova 1877-Afyonspor
19.00 Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor
19.00 Fethiyespor-Efeler 09 Spor
19.00 Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor
20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor (A Spor)
FIBA Erkekler EuroBasket 2025
21.15 Türkiye-Sırbistan (TRT Spor)
