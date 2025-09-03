Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 3 EYLÜL 2025 || Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç programı 3 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        3 Eylül Çarşamba gününün maç takvimi bellli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupanın 1. turunda bugün birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 3 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          3 Eylül Çarşamba günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Ziraat Türkiye Kupası’nda kritik karşılaşmalar oynanacak. Kupanın 1. eleme turunda bugün toplam 33 maç yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 3 Eylül 2025 günün maç takvimi...

        • 2

          3 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur

          14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor (A Spor)

          15.00 1074 Çankırıspor-Ankara Demirspor

          15.00 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan

          15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor

          15.00 Alanya 1221 FSK-Muğlaspor

          15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK

          15.00 Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor

          15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi

        • 3

          15.00 Bayburt Özel İdare Spor-Giresunspor

          15.00 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ

          15.00 Dersimspor-Adanaspor

          15.00 Diyarbekir Spor-Bitlis Özgüzeldere

          15.00 Edirnespor-Somaspor

          15.00 Erbaaspor-Tokat Belediyesi Plevnespor

          15.00 Etimesgut Spor-Karadeniz Ereğli Belediye

          15.00 Güzide Gebze Spor-Bulvarspor

        • 4

          15.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

          15.00 Kahta 02 Spor-İskenderunspor

          15.00 Kestel Belediyespor-Uşak Spor

          15.00 Kurtalanspor-Şanlıurfaspor

          15.00 Kırklarelispor-Galata SK

          15.00 Muş Spor-Şırnak Petrolspor

          15.00 Malatya Yeşilyurt Spor-Yeni Malatyaspor

          15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor

        • 5

          15.00 Çayelispor-Şiran Yıldızspor

          15.00 İnegölspor-Ezinespor

          15.00 İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

          16.30 Sinopspor-Orduspor 1967 (A Spor)

          19.00 Bornova 1877-Afyonspor

          19.00 Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor

          19.00 Fethiyespor-Efeler 09 Spor

          19.00 Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor

          20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor (A Spor)

        • 6

          FIBA Erkekler EuroBasket 2025

          21.15 Türkiye-Sırbistan (TRT Spor)

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        Habertürk Anasayfa