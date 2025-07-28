Bugünkü maçlar 28 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
28 Temmuz 2025 bugünkü maç programı paylaşıldı. Buna göre bugün, futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Merak edenler için bugün oynanacak mücadeleleri ve başlangıç saatlerini derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 28 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi…
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Temmuz Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre birçok ligde heyecan dolu müsabakalar yapılacak. Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi Gaziantep FK ile Alanyaspor hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…
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28 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçı
17:00 Gaziantep FK-Alanyaspor
- 3
Danimarka Süper Lig
20:00 Midtjylland-Sondersjyske
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- 4
Allsvenskan
20:00 IF Elfsborg-Göteborg
Veikkausliiga
19:00 Gnistan-HJK Helsinki
Ekstraklasa
20:00 Katowice-Zaglebie Lubin
- 5
Hazırlık Maçları Kulüpler
12:00 Genk-Eupen
19:00 Middelfart-Naesby
21:00 Kawkab-Yacoub
21:00 Mondercange-Mamer
21:45 Redditch Utd-S Coldfield
23:00 IR Tanger-Kénitra
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U23 Hazırlık Maçları Ülkeler
18:00 Özbekistan U23-Japonya U23
Superettan
20:00 Helsingborg- Varbergs
20:00 Vasteras SK-Trelleborgs
FIFA - Dışı Hazırlık
16:00 Zanzibar-Nijerya
1. Lig
19:00 Botoşani-U. Slobozia
21:30 Univ. Craiova-U. Cluj
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Ykkösliiga
18:30 Klubi-04- Kapa
18:30 SJK Akatemia-Salpa
A Ligi
19:00 FA Siauliai-Dfk Dainava
20:00 Hegelmann-FK Riteriai
1. SNL
21:00 Koper- Primorje
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Rusya 1. Ligi
16:30 Ural- Chernomorets
Polonya 1. Ligi
20:00 Odra- Miedz Legnica
Bulgaristan 1. Ligi
19:00 Dobrudzha- Slavia Sofya
21:15 Montana- Lok Plovdiv
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Urvalsdeild
22:15 Stjarnan- Afturelding
Esiliiga A
19:00 Tartu- Nomme Utd
19:00 Viimsi- Kalev II
Meistaradeildin
21:15 B36 Torshavn- TB Tvoeroyri
NB II
21:00 MOL Fehervar- B. Honved
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3. Lig - Grup 4
18:00 Os- Sandefjord II
3. Lig - Grup 5
19:00 Haugesund II- Madla
19:30 Hinna- Vidar
3. Lig - Grup 6
20:00 Sarpsborg II- Pors II
20:30 Fredrikstad II- Lokomotiv
Intermedia Lig
22:00 Carapegua- Sol de America
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