Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 28 TEMMUZ 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 28 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        28 Temmuz 2025 bugünkü maç programı paylaşıldı. Buna göre bugün, futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Merak edenler için bugün oynanacak mücadeleleri ve başlangıç saatlerini derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 28 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Temmuz Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre birçok ligde heyecan dolu müsabakalar yapılacak. Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi Gaziantep FK ile Alanyaspor hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          28 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçı

          17:00 Gaziantep FK-Alanyaspor

        • 3

          Danimarka Süper Lig

          20:00 Midtjylland-Sondersjyske

        • 4

          Allsvenskan

          20:00 IF Elfsborg-Göteborg

          Veikkausliiga

          19:00 Gnistan-HJK Helsinki

          Ekstraklasa

          20:00 Katowice-Zaglebie Lubin

        • 5

          Hazırlık Maçları Kulüpler

          12:00 Genk-Eupen

          19:00 Middelfart-Naesby

          21:00 Kawkab-Yacoub

          21:00 Mondercange-Mamer

          21:45 Redditch Utd-S Coldfield

          23:00 IR Tanger-Kénitra

        • 6

          U23 Hazırlık Maçları Ülkeler

          18:00 Özbekistan U23-Japonya U23

          Superettan

          20:00 Helsingborg- Varbergs

          20:00 Vasteras SK-Trelleborgs

          FIFA - Dışı Hazırlık

          16:00 Zanzibar-Nijerya

          1. Lig

          19:00 Botoşani-U. Slobozia

          21:30 Univ. Craiova-U. Cluj

        • 7

          Ykkösliiga

          18:30 Klubi-04- Kapa

          18:30 SJK Akatemia-Salpa

          A Ligi

          19:00 FA Siauliai-Dfk Dainava

          20:00 Hegelmann-FK Riteriai

          1. SNL

          21:00 Koper- Primorje

        • 8

          Rusya 1. Ligi

          16:30 Ural- Chernomorets

          Polonya 1. Ligi

          20:00 Odra- Miedz Legnica

          Bulgaristan 1. Ligi

          19:00 Dobrudzha- Slavia Sofya

          21:15 Montana- Lok Plovdiv

        • 9

          Urvalsdeild

          22:15 Stjarnan- Afturelding

          Esiliiga A

          19:00 Tartu- Nomme Utd

          19:00 Viimsi- Kalev II

          Meistaradeildin

          21:15 B36 Torshavn- TB Tvoeroyri

          NB II

          21:00 MOL Fehervar- B. Honved

        • 10

          3. Lig - Grup 4

          18:00 Os- Sandefjord II

          3. Lig - Grup 5

          19:00 Haugesund II- Madla

          19:30 Hinna- Vidar

          3. Lig - Grup 6

          20:00 Sarpsborg II- Pors II

          20:30 Fredrikstad II- Lokomotiv

          Intermedia Lig

          22:00 Carapegua- Sol de America

        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Habertürk Anasayfa