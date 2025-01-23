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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 23 OCAK 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 23 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        23 Ocak 2025 bugünkü maç programı paylaşıldı. Buna göre bugün, futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Ligin 7. Haftası bugün oynanacak 16 karşılaşma ile sona erecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerin başında ise Fenerbahçe-Lyon maçı var. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Ocak 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 09:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:02
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 16 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Lyon maçı olacak. Geri sayım sürerken futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Ocak 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          FENERBAHÇE-LYON MAÇI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek.

          Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı, 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

          Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 3

          23 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Avrupa Ligi 23 Ocak Perşembe maç takvimi;

          20:45 Viktoria Plzen - Anderlecht (TRT Tabii Spor 5)

          20:45 Fenerbahçe - Lyon (TRT 1)

          20:45 Porto - Olympiakos (TRT Tabii Spor 1)

          20:45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv

          20:45 Malmö FF - Twente (TRT Tabii Spor 4)

          20:45 AZ Alkmaar - Roma (TRT Tabii Spor)

          20:45 Hoffenheim - Tottenham (TRT Tabii Spor 2)

          20:45 Karabağ - FCSB (TRT Tabii Spor 3)

        • 4

          23:00 Rigas Skola - Ajax (TRT Tabii Spor 3)

          23:00 PAOK - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 4)

          23:00 Lazio - Real Sociedad (TRT Spor)

          23:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)

          23:00 Elfsborg - Nice

          23:00 Ludogorets Razgrad - Midtjylland (TRT Tabii Spor 5)

          23:00 Union Saint-Gilloise - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

          23:00 Manchester United - Rangers (TRT Tabii)

        • 5
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