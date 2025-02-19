19 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşaması bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSV, Juventus gibi güçlü takımlar mücade edecek. Devler Ligi’ndeki kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Şubat 2025 bugünkü maç programı…