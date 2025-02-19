Bugünkü maçlar 19 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
19 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda bugün Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSV, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Şubat 2025 bugünün maç takvimi ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
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19 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşaması bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSV, Juventus gibi güçlü takımlar mücade edecek. Devler Ligi’ndeki kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Şubat 2025 bugünkü maç programı…
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI DEVAM EDİYOR!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşaması, 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarla sona erecek.
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19 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz) TRT 1
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa) TRT Spor, Tabii Spor
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) TRT Spor, Tabii Spor
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya) TRT 1
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AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
13:00 Ulsan Hyundai - Shandong Taishan | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 Hiroshima - Nam Dinh | Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 Shanghai Port - Yokohama Marinos | Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 Bangkok Utd - Sydney FC | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 Al Ahli - Al Wehdat | Spor Smart, Smart Spor HD
21:00 Al Taawon - Al Wakra | Spor Smart, Smart Spor HD
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İNGİLTERE PREMİER LİG
22:30 Aston Villa - Liverpool | Bein Sports, beIN Connect
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İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
22:45 Luton Town - Plymouth | Tuttur TV
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