Bugünkü maçlar 11 Şubat 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 11 Şubat 2025 Salı listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları oynanacak. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, PSV gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 11 Şubat bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
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11 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla başlıyor. Devler Ligi’nde bugün Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, PSV gibi takımlar mücade edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF MAÇLARI BAŞLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının ilk maçları, 11 Şubat Salı bugün ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.
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11 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa) (TRT Tabii Spor)
23:00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (TRT Tabii Spor)
23:00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya) (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda) (TRT Spor)
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1. LİG
17:00 Çorum FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)
20:00 Manisa FK - Kocaelispor (TRT Spor)
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İNGİLTERE - FA CUP
23:00 Exeter City - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 2)
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