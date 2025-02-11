Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 11 ŞUBAT 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugünkü maçlar 11 Şubat 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 11 Şubat 2025 Salı listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları oynanacak. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, PSV gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 11 Şubat bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          11 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla başlıyor. Devler Ligi’nde bugün Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, PSV gibi takımlar mücade edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF MAÇLARI BAŞLIYOR

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının ilk maçları, 11 Şubat Salı bugün ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

          Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

          Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

        • 3

          11 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

          20:45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa) (TRT Tabii Spor)

          23:00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (TRT Tabii Spor)

          23:00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya) (TRT Tabii Spor 1)

          23:00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda) (TRT Spor)

        • 4

          1. LİG

          17:00 Çorum FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

          20:00 Manisa FK - Kocaelispor (TRT Spor)

        • 5

          İNGİLTERE - FA CUP

          23:00 Exeter City - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 2)

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Habertürk Anasayfa