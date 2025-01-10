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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 10 OCAK 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 10 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugün 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Holanda Ligi'nde birer maç oynanırken Fransa Lig 1 ve FA Cup'ta ikişer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "10 Ocak Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 10 Ocak 2025 maç takvimi...

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        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:40
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        • 1

          Bugün 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 10 Ocak 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          TRENDYOL 1. LİG

          20:00 | Pendikspor – Bandırmaspor (TRT Spor, Bein Sports 2)

        • 3

          İSPANYA LA LİGA

          23:00 Rayo Vallecano – Celta Vigo (S Sport Plus)

        • 4

          İTALYA SERİE A

          22:45 Lazio – Como (S Sport Plus)

        • 5

          FRANSA LİGUE 1

          21:00 Nantes – Monaco (Bein Sports 5)

          23:00 | Auxerre – Lille | Bein Sports 4

        • 6

          ALMANYA BUNDESLİGA

          22:30 B. Dortmund – Bayer Leverkusen (Bein Sports 3, Tivibu Spor 1)

        • 7

          HOLLANDA EREDİVİSİE

          22.00 F.Sittard- Go Ahead (Yayıncı bulunmuyor)

        • 8

          FA CUP 3. TUR

          22.45 Wycombe- Portsmouth (tabii spor 1)

          23.00 Aston Villa - West Ham (TRT Spor)

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