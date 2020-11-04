En güncel Koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." açıklamasında bulundu. 4 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte son dakika corona virüs haberleri...

4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." açıklamasında bulundu.

3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, 1521 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1521 kişi iyileşti.

Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260'a ulaştı. Hasta sayısı 379 bin 775, vefat sayısı 10 bin 402, ağır hasta sayısı 2 bin 341, aktif hasta sayısı 42 bin 366 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarına ilişkin İzmir ve İstanbul için uyarılarda bulundu.

İzmir'de şu anki şartların Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli olduğuna dikkati çeken Koca, "Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim." hatırlatmasını yaptı.

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." önerilerinde bulundu.

İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin de Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin." diye uyardı.

Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin." ifadelerine yer verdi.

TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım'da Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı. İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile kademeli mesai konuları ele alındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte Kovid-19 vakalarının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu belirtti.

Gaziantep'te Kovid-19 karantinası kurallarına uymayıp yolculuk yapan 1 kişi nedeniyle 33 kişi yurda götürüldü.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunca, semt pazarlarında bariyer sistemi kurularak giriş ve çıkışların kontrol altına alınması kararı verildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Denizli'de maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 502 kişi hakkında toplam 424 bin 368 lira cezai işlem yapıldı.



DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKALARI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyon 73 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 208 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 909 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 490 bine, Hindistan'da 8 milyon 262 bine, Brezilya'da 5 milyon 545 bine ve Rusya'da 1 milyon 655 bine yükseldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, vakaların son günlerde hızlı şekilde artması nedeniyle duruma müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Conte'nin detaylarını paylaştığı yeni başbakanlık kararnamesine göre, ülke genelindeki tüm müze ve sergiler kapanacak, AVM'ler hafta sonu ve tatil günleri kapanacak, ortaokullarda uzaktan eğitime geçilecek, bingo ve bahis gibi oyun salonları kapanacak, toplu taşıma araçları yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Ülkedeki hizmet sektörü çalışanları ise hükümetin salgın sebebiyle aldığı kendi faaliyetlerini de kısıtlayan tedbirleri protesto etti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye yattığını bildirdi.

Almanya'da vakaların artmasıyla "hastanelerde yoğun bakım yataklarının ve sağlık personelinin yetersiz kalacağı" yönünde uyarılar yapılıyor.

Başbakan Angela Merkel, halkın vakalardaki artış hızının düşürülmesi için bugün yürürlüğe giren yeni tedbirlere uymasını istedi. Buna göre, ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence merkezleri, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurduktan sonra kendisini karantinaya aldığını, ancak herhangi bir semptom göstermediğini bildirdi.

Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Selanik ve Serez kentlerinde, artan vakalar nedeniyle yarından itibaren 14 günlük karantina uygulanacak.

Brezilya'da aşı karşıtları, ülkenin iki büyük kentinde Kovid-19 aşısı yaptırılması kampanyalarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki bir hapishanede 12 Filistinli tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 4 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı. Refah Sınır Kapısı, mart ayında salgın önlemleri kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Togo'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle ara verilen eğitime 7 aylık aranın ardından yeniden başlandı.

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Arnavutluk'ta yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, Kovid-19 nedeniyle alınan online eğitim kararı protesto edildi.

Kenya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uymayanlara 200 dolar para cezası uygulanması kararı alındı.