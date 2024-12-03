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        Haberler Bilgi Gündem Bugünkü son depremler listesi 3 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Adana'da deprem oldu! 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 3 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre Adana'da deprem oldu. Adana depremi nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi soruları 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:38 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:51
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        • 1

          Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Adana'da deprem meydana geldi. İşte, 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        • 2

          ADANA DEPREM İLE SALLANDI!

          Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09:09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem medyana geldi

          2.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.1 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          MUĞLA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:13’te Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 15.36 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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