Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜNKÜ DEPREMLER LİSTESİ 16 OCAK 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 16 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Son depremler listesi 16 Ocak Perşembe günü verileri araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi? İşte, 16 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 07:34 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 16 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        • 2

          SON DEPREMLER LİSTESİ 16 OCAK 2025

          16 Ocak Perşembe günü saat 07:30'a kadar meydana gelen tüm depremler şu şekilde listelendi:

          16-01-2025 07:13:21 38.1422 27.2669 7.45 Ml 1.5 Menderes (İzmir) 648982

          16-01-2025 06:53:27 40.8286 34.1264 9.67 Ml 1.4 Bayat (Çorum) 648981

          16-01-2025 06:27:48 37.1711 39.2478 7 Ml 1.4 Haliliye (Şanlıurfa) 648980

          16-01-2025 06:08:44 38.6553 26.6872 10.15 Ml 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir) 648978

          16-01-2025 06:00:29 38.4439 37.5197 7 Ml 1.0 Darende (Malatya) 648979

          16-01-2025 05:57:14 40.2047 31.8747 7.25 Ml 1.2 Beypazarı (Ankara) 648977

          16-01-2025 05:51:33 36.9861 29.1681 7 Ml 0,9 Çameli (Denizli) 648976

          16-01-2025 05:07:36 38.1392 27.2739 6.98 Ml 1.3 Menderes (İzmir) 648974

          16-01-2025 05:01:35 37.6194 35.8533 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648975

          16-01-2025 04:27:19 37.9983 36.4231 6.85 Ml 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 648972

          16-01-2025 04:24:56 37.8397 36.2619 12.44 Ml 1.8 Saimbeyli (Adana) 648971

          16-01-2025 04:20:14 37.8872 29.2186 14.77 Ml 1.2 Pamukkale (Denizli) 648970

          16-01-2025 04:16:55 38.3564 38.7603 7 Ml 1.5 Kale (Malatya) 648973

          16-01-2025 04:15:52 37.8886 29.2253 10.82 Ml 1.5 Pamukkale (Denizli) 648969

          16-01-2025 04:14:32 37.8967 29.2186 13.84 Ml 1.6 Pamukkale (Denizli) 648968

          16-01-2025 04:11:24 37.6094 35.8825 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648967

          16-01-2025 04:02:13 36.1228 26.9561 19.3 Ml 1.9 Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 648966

          16-01-2025 03:46:42 38.4542 37.5603 7 Ml 2.4 Darende (Malatya) 648965

          16-01-2025 03:42:15 37.8875 29.2125 7 Ml 1.1 Pamukkale (Denizli) 648963

          16-01-2025 03:40:29 40.2067 28.9575 10.82 Ml 1.8 Nilüfer (Bursa) 648964

        • 3

          16-01-2025 03:40:29 38.1422 27.2669 7.45 Ml 1.5 Menderes (İzmir) 648982

          16-01-2025 03:25:54 40.8286 34.1264 9.67 Ml 1.4 Bayat (Çorum) 648981

          16-01-2025 03:19:46 37.1711 39.2478 7 Ml 1.4 Haliliye (Şanlıurfa) 648980

          16-01-2025 03:11:02 38.6553 26.6872 10.15 Ml 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir) 648978

          16-01-2025 03:02:08 38.4439 37.5197 7 Ml 1.0 Darende (Malatya) 648979

          16-01-2025 03:00:58 40.2047 31.8747 7.25 Ml 1.2 Beypazarı (Ankara) 648977

          16-01-2025 02:22:51 36.9861 29.1681 7 Ml 0,9 Çameli (Denizli) 648976

          16-01-2025 02:18:16 38.1392 27.2739 6.98 Ml 1.3 Menderes (İzmir) 648974

          16-01-2025 02:11:05 37.6194 35.8533 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648975

          16-01-2025 02:02:14 37.9983 36.4231 6.85 Ml 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 648972

          16-01-2025 01:58:45 37.8397 36.2619 12.44 Ml 1.8 Saimbeyli (Adana) 648971

          16-01-2025 01:38:39 37.8872 29.2186 14.77 Ml 1.2 Pamukkale (Denizli) 648970

          16-01-2025 01:24:22 38.3564 38.7603 7 Ml 1.5 Kale (Malatya) 648973

          16-01-2025 00:53:47 37.8886 29.2253 10.82 Ml 1.5 Pamukkale (Denizli) 648969

          16-01-2025 00:30:06 37.8967 29.2186 13.84 Ml 1.6 Pamukkale (Denizli) 648968

          16-01-2025 00:27:09 37.6094 35.8825 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648967

          16-01-2025 00:15:38 36.1228 26.9561 19.3 Ml 1.9 Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 648966

          16-01-2025 00:14:06 38.4542 37.5603 7 Ml 2.4 Darende (Malatya) 648965

          16-01-2025 00:13:18 37.8875 29.2125 7 Ml 1.1 Pamukkale (Denizli) 648963

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        İsrail sınırını geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
        İsrail sınırını geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Habertürk Anasayfa