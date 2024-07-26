Cennet Vesilemiz, Aile Büyüklerimiz

Muhterem Müslümanlar!

Mekke'nin fetih günüydü. Hasret bitmiş, vuslat gerçekleşmişti. Müminler âdeta bayram sevinci yaşıyor, hep birlikte Allah'a şükrediyorlardı. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sadık dostu ve hicret arkadaşı Hz. Ebûbekir ise Mekke'ye girdiğinde doğruca babasının yanına gitti. Müslüman olmasını gönülden arzuladığı babasını Allah Resûlü (s.a.s)'in huzuruna getirdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) yürümekte zorluk çeken bu adamı karşısında görünce Hz. Ebûbekir'e şöyle dedi: "Keşke bu yaşlı adamcağızı buraya kadar yormasaydın da ben onun yanına gitseydim." Bu nazik davranıştan sonra Hz. Ebûbekir'in babası Ebû Kuhâfe Müslüman oldu.

Aziz Müminler!

Başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimiz, bizi Yüce Rabbimizin rızasına ulaştıran cennet anahtarımızdır. Onlar, rahmet ve mağfiret vesilemizdir. Evlerimizin bereketidir, sohbetlerimizin neşesidir. Varlıkları huzurun kaynağı, güvenin teminatıdır; yoklukları ise yürek yarası, gönül sızısıdır. Onlar, ailemizi bir arada tutan müstesna şahsiyetlerdir. Ailelerimiz ve toplumumuz onlarla daha da güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz onlarla daha da kuvvetlidir. Ne kadar büyük olursa olsun, sorun ve sıkıntılarımızı onların destek ve dualarıyla daha kolay aşarız.