Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 14 - 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi?

15 Temmuz banka çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. 9 ile 12 Temmuz günleri arasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan bankaların 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı sorgulanıyor. İşte, Bugün ve yarın bankaların çalışma durumu ve saatleri...

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