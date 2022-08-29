Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün ve yarın AVM'lerin çalışma durumunu ve saatlerini merak ediyor. Peki, 29 Ağustos bugün ve 30 Ağustos yarın AVM'ler açık mı, kaça kadar? İşte detaylar...