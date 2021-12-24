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Bugün Van'da okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Van'da kar tatili

Bugün Van'da okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Van'da kar tatili var mı?

Hafta başından beri ülkenin doğu illerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullarda eğitime ara verildi. Van'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 3-9 büyüklüğündeki deprem ve yoğun kar yağışı Bugün Van'da okullar tatil mi? sorusunu gündeme getirdi. 24 Aralık Cuma Van'da ders olacak mı, kar tatili var mı?

24.12.2021 - 10:19 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye'nin doğu illerinden gelen kar yağışına bağlı okul tatili haberleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporlarına göre ülkenin doğu illerinde sıcaklıklar -10 derecelere kadar düştü, pek çok ilin möerkezi ile ilçeleri arasındaki yollar yoğun kar yağışının etkisiyle kapandı ve eğitime kısa süreliğine ara verildi. Van'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin de etkisiyle Van'da bugün okullar tatil mi sorusu gündem oldu. Van Valiliği Van'da kar tatiline ilişkin merak edilen yanıtı vatandaşlarla paylaştı. 

  • BUGÜN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Van'ın merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir."

  • 24 ARALIK VAN HAVA DURUMU 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün hava arçalı ve yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Van'da hava sıcaklığı bugün -2 dereceyi görecek.

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