Türkiye'nin doğu illerinden gelen kar yağışına bağlı okul tatili haberleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporlarına göre ülkenin doğu illerinde sıcaklıklar -10 derecelere kadar düştü, pek çok ilin möerkezi ile ilçeleri arasındaki yollar yoğun kar yağışının etkisiyle kapandı ve eğitime kısa süreliğine ara verildi. Van'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin de etkisiyle Van'da bugün okullar tatil mi sorusu gündem oldu. Van Valiliği Van'da kar tatiline ilişkin merak edilen yanıtı vatandaşlarla paylaştı.