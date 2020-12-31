31 Aralık Perşembe günü yani bugün EBA TV dersleri yani uzaktan eğitim devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Öte yandan 1 Ocak'ta ise uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğini merak edenler "1 Ocak'ta okullar açık mı?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte detaylar...

UZAKTAN EĞİTİM BUGÜN VAR MI?

Hemen belirtelim ki yılbaşı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Cuma günü eğitime ara verilecek. Öte yandan 31 Aralık Perşembe günü bugün de resmi tatil olmadığı için uzaktan eğitim rutin programında devam edecek.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası "Yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?" sorusu da cevabını buldu. Açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelendi. Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.