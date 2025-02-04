KAR NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.