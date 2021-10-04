4 Ekim Pazartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 4 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Güldür Güldür Show, Kalp Yarası, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, MasterChef Türkiye, Görümce gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.45: Benim Adım Melek

15.10: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"

22.30: Yerli Dizi

01.40: Benim Adım Melek

04.15: Şehirden Uzakta



SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Güldür Güldür Show

00.15: Cebimdeki Yabancı

02.00: Cebimdeki Yabancı

03.30: Yalancı

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kalp Yarası

00.20: Bir Zamanlar Çukurova

03.45: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23.45: Yargı

02.30: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma



STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Yerli Sinema: Görümce

22.15: Yerli Sinema: Görümce

00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan

03.00: Güzel Köylü

05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00: Yasak Elma

23.45: Evlilik Hakkında Her Şey

02.30: Fulya ile Umudun Olsun

04.45: Kefaret

06.00: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi