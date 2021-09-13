13 Eylül Pazartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 13 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında Gönül Dağı, İçimizden Biri, Kalp Yarası, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Aykut Enişte, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30: Benim Adım Melek

16.05: Teşkilat

19:00: Ana Haber

20:00: Gönül Dağı

23:55: Dünya Hali

02:05: Benim Adım Melek

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: İçimizden Biri

22.45: Güldür Güldür Show

00.30: İçimizden Biri

02.45: Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05.15: Sevcan'la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kalp Yarası 11.Bölüm

00.20: Kardeşlerim 19.Bölüm

03.45: Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16.00: Ece Üner ile Susma YENİ BÖLÜM

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM

22.40: Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR

01.30: Kırık Hayatlar TEKRAR

02.30: Gelinim Mutfakta TEKRAR

04.45: Ece Üner ile Susma TEKRAR

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00: STAR MARKET

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Aykut Enişte Yerli Sinema

22.30: Aykut Enişte Yerli Sinema

01.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel/Tekrar

03.30: Star Market Yarışma / Tekrar

05.00: Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

CANLI

20.00: YASAK ELMA YENİ SEZON

23.45: Uzak Şehrin Masalı

02.15: Fulya ile Umudun Olsun

04.45: Kefaret

05.45: İnadına Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

13.45: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Program

04.00: Dizi