Günün yorgunluğunu atmak için televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar 28 Mart TV yayın akışını araştırıyorlar. Pazartesi akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar dizi severler tarafından araştırılıyor. 28 Mart TV yayın akışında; SHOW TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, FOX TV'de Yasak Elma dizileri ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de Survivor All Star yarışma programları yer alıyor. 28 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;