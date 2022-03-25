Günün yorgunluğunu atmak için televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar 25 Mart TV yayın akışını araştırıyorlar. Cuma akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar dizi severler tarafından araştırılıyor. 25 Mart TV yayın akışında; Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, TRT 1'de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, SHOW TV'de Aziz, STAR TV'de Kaderimin Oyunu ve ATV'de Yalnız Kurt dizileri yer alıyor. 25 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;