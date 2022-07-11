Bu akşam yayınlanacak dizi, film ve programlar araştırılıyor. Bu akşam televizyon seyircileriyle buluşacak yapımların neler olduğu ve saat kaçta ekranlara geleceği kanalların internet sitesinde yer alan yayın akışına göre belli oldu. İşte 11 Temmuz Pazasrtesi TV yayın akışına göre bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...