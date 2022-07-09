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Bugün TV'de ne var? 9 Temmuz Cumartesi bu akşamki ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

TV yayın akışı 9 Temmuz! SHOW TV, ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV rehberi

TV yayın akışı ve rehberi 9 Temmuz Cumartesi günü araştırılıyor. Kurban Bayramı'nı evinde geçirecek olan vatandaşlar bu akşam yayınlanacak dizi, film ve programları araştırıyorlar. 9 Temmuz TV yayın akışına göre; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, İbo Show, Rio 2, Gönül Dağı Kurban 2 ve pek çok yapım seyircisiyle buluşacak. İşte 9 Temmuz Cumartesi bu akşamki ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

09.07.2022 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam televizyonda ekranlara gelecek dizi, film ve programlar araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımların neler olduğu ve saat kaçta ekranlara geleceği kanalların internet sitesinde yer alan yayın akışına göre belli oldu. İşte 9 Temmuz Cumartesi TV yayın akışına göre bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Feryat

    16:30 Tatlı Dillim

    18:25 Show Ana HAber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Çapraz Ateş

    02:00 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Çok Güzel Hareketler 2

    16:30 Gırgıriye'de Cümbüş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:15 Seversin

    02:45 Kötülük Tohumu

    04:00 Müzik Arası

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Senden Daha Güzel

    16:15 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Gizli Saklı

    22:30 İlk Buluşma

    23:45 İbrahim Selim ile Bu Gece

    01:45 Tozluyaka

    04:00 Bay Yanlış

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 Kardeşim Benim

    09:50 Alvin ve Sincaplar

    11:40 Görevimiz Tatil

    13:50 Biz Böyleyiz

    16:10 Bizi Hatırla

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Rio 2 (Yabancı animasyon)

    22:00 İnanılmaz Örümcek Adam

    00:34 İçimizdeki Ateş

    03:35 İnanılmaz Örümcek Adam

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