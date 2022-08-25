Günü televizyonla geçirmek isteyenler için oluşturduğumuz TV rehberi bugün kalabalık. Televizyon için bugün bol yarışmalı ve bol dizili bir gün olacak. TV'de ilk kez yayınlacak olan "Charlie'nin Melekleri" başta olmak üzere Masterchef gibi sevilen yarışma programları ile bugün seyirci televizyona doyacak. İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı...