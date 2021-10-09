9 Ekim Cumartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 9 Ekim akşamı televizyon ekranlarında önemli yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:30 Beyaz Saray Düştü
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Ada Masalı
17:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yalancılar ve Mumları
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz
00:15 Yalancılar ve Mumları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Muhteşem Kraliçe
07:50 Yeşil Deniz
10:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:45 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
15:55 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:30 Tarzan Rıfkı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Yalancı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Yerli Sinema
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
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