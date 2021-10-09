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Bugün TV'de hangi diziler var? 9 Ekim Cumartesi Show TV, TRT1, Star TV, Fox TV, Kanal D, TV8, ATV yayın akışı

9 Ekim Cumartesi günü için yayın akışı araştırılmaya başlandı. Bu akşam Kardeşlerim, Son Yaz gibi diziler ekrana gelirken ve birbirinden güzel filmler ve eğlenceli programlar ekranlara gelecek. İşte 9 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

09.10.2021 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Bugün TV'de hangi diziler var? 9 Ekim Cumartesi Show TV, TRT1, Star TV, Fox TV, Kanal D, TV8, ATV yayın akışı

9 Ekim Cumartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 9 Ekim akşamı televizyon ekranlarında önemli yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Beyaz Saray Düştü

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Ada Masalı

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yalancılar ve Mumları

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

00:15 Yalancılar ve Mumları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Muhteşem Kraliçe

07:50 Yeşil Deniz

10:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:45 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"

15:55 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Feryat

16:30 Tarzan Rıfkı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Yalancı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Yerli Sinema

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

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