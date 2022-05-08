30 Nisan TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, Zor Ölüm 3, Gönül Dağı, Survivor gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 30 Nisan Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;