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Bugün TV'de hangi diziler, filmler ve programlar var? 12 Haziran Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

Bugün TV'de hangi diziler var? 12 Haziran Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

12 Haziran Pazar günü için yayın akışı araştırılmaya başlandı. Bu akşam Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner olmak İster ve Survivor gibi birbirinden güzel diziler, filmler ve eğlenceli programlar izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte 12 Haziran Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı...

12.06.2022 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • 12 Haziran TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Senden Daha Güzel ve Survivor gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 12 Haziran Pazar akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

    22:15 Üç Kağıtçı

    23:45 Bücür

  • STAR TV

    14:00 Kaderimin Oyunu

    17:00 Güzel Koylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Kaderimin Oyunu

  • TRT 1

    15:55 Kara Tahta (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"

  • ATV

    15:35 Bir Zamanlar Çukurova

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner olmak İster

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