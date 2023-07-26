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Bugün tüm dünyanın gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sat 21.00'de açıklayacağı faiz kararında olacak.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak haziran ayında beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit tutmuştu. Geçen ayki kararla beraber Mart 2022'de faiz artırımlarına başlayan FOMC 10 toplantının ardından ilk kez 'pas' demiş oldu. Söz konusu 10 toplantıda politika faizinde toplam 500 baz puanlık artırıma gidilmişti.

Geçen ay FOMC tarafından yayımlanan karar metninde faiz aralığının sabit tutulmasının, Komitenin ek verileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine olanak tanıyacağı ifade edilmişti. Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell ise "Fed üyelerinin neredeyse tamamı yıl sonuna kadar daha fazla faiz artırımının uygun olacağını bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Dolayısıyla geçen ayki 'pas' artırım döngüsünün sona erdiği anlamına gelmiyor. Piyasalar bugün Fed'den 25 baz puanlık bir faiz artırım kararı geleceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. CME FedWatch Tool'da 25 baz puanlık artırıma bu sabah itibarıyla yüzde 98.9 ihtimal veriliyor.

Piyasalar asıl olarak ise bugün karar metnini ve Powell'ın yapacağı açıklamayı dikkatle takip edecek. Eylül, kasım ve aralık toplantılarında alınacak kararlara dair ipuçlarını arayacak.

'TEMMUZ SONRASI ARTIRIMA DAİR ŞÜPHELERİMİZ SÜRÜYOR'

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) son dönemdeki gerilemelere rağmen gelecek aylarda baz etkisiyle yükselebileceğini belirten Marey, buna karşılık, çekirdek enflasyonda kademeli bir düşüş yaşanabileceğini ancak yılın geri kalanında yüksek seyrini sürdürmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. ''Bu nedenle, Fed'in faiz oranlarını düşürmeyeceği görüşümüze bağlı kalıyoruz'' ifadelerini kullanan Marey, ABD ekonomisinde yılın ikinci yarısında hala bozulmaların olduğunu dile getirdi

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Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım döngüsünde daha ılımlı bir tempoya bağlı kaldığını dile getiren Marey, ''Temmuz ayından sonra ikinci bir faiz artırımına ilişkin şüphelerimiz devam ediyor'' diye konuştu. Marey, enflasyonun haziranda yüzde 4,'ten 3,'e gerilemesinin çekirdek enflasyonun da yüzde 5,3'ten 4,8'e gerilemesinin cesaret verici olabileceğini söyledi. Yıl sonuna kadar çekirdek enflasyon yüzde 4,2'ye kadar gerileyebileceğini ancak manşet enflasyonun yüzde 3,6'ya kadar yükselebileceğini aktaran Marey, ''Son enflasyon verileri, temmuz ve eylül aylarında art arda iki faiz artırımına olan ihtiyacı daha az acil hale getirdi.

Manşet enflasyon artarsa eylülde hareketli bir toplantı olabilir ancak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) çekirdek enflasyondaki olası kademeli düşüşe odaklanabilir. Manşet enflasyonda beklenen yükselişin etkileri eylül ayındaki toplantının hareketli bir toplantı olup olmayacağını belirleyecek'' değerlendirmesinde bulundu.

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knigtley de Fed 25 baz puanlık artışla sıkı para politikasını sürdüreceğini belirterek, enflasyonun ılımlı, ancak hedefin oldukça üzerinde olduğunu ve sıkı bir iş piyasası ve dirençli ekonomik aktiviteyle yetkililerin riske giremeyebileceğini ifade etti.

'SİNYALİ VERECEK AMA...'

Fed'in daha fazla faiz artışı olasılığının sinyalini vermeye devam edeceğini aktaran Knightley, ''Ancak sıkı para politikasının kredi büyümesini negatif etkileyebileceğine yönelik öngörülerle bunun devam edeceğinden şüpheliyiz'' dedi.

Knightley, enflasyon düşüş eğilimine girmesine karşın hala çok yüksek ve iş gücü piyasasının çok sıkı olduğunu dile getirerek, ''Fed'in ikilemi bankanın politika faizini 25 baz puan artırıp bir veya daha fazla faiz artırımına yönelik olası ihtiyacın sinyalini vermesi gerektiği görüşüne mi bağlı kalacağı yoksa veri odaklı tutum mu izleyeceği yönünde olacak'' değerlendirmesinde bulundu.

20 Eylül'deki bir sonraki FOMC toplantısına kadar iki istihdam ve enflasyon raporu daha olacağının altını çizen Knightley, '' Böylece banka kredilerinin durumuna ilişkin ayrıntılı bir güncelleme ve Fed sıkılaştırmasının gecikmeli etkilerinin hissedilmesi için daha fazla zaman olacak. Bu nedenle, 20 Eylül FOMC toplantısına kadar, Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye giden yolda olduğuna ve iş piyasasının soğuduğuna dair oldukça emin olduğuna dair kanıtları olacağını düşünüyoruz. Bu muhtemelen faiz artışında başka bir duraklama olarak nitelendirilecek. Bununla birlikte, temel tahminimiz faiz oranları için yüzde 5,25-5,50'nin zirve noktası olduğu yönünde'' dedi.

'FAİZ ARTIŞLARINA İLİŞKİN REFERANSI KORUYACAKTIR'

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner da toplantının ardından yayınlanan FOMC açıklamasının çok fazla değişme ihtimali olmadığını belirtirken ''faiz oranının sabit tutulmasının, FOMC gelen bilgiler ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme imkanı tanıyacak'' cümlesinin çıkarılabileceğini söyledi. Weidensteiner, ''Buna karşılık, Fed, kesinlikle seçeneklerini açık tutmak istediği için, hala ihtiyaç duyulabilecek faiz artışlarına ilişkin referansını muhtemelen koruyacaktır. Fed üyelerinden bazıları enflasyonun şimdiden yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda olduğuna ikna olmadı'' ifadelerini kullandı.