Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde tüm ülkede anılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de törenlerle karşılanacak olan 10 Kasım gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 Kasım bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...