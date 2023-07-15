Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliklerine katılmak isteyenler "İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün yani 15 Temmuz'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Bugün istanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? Gün içerisinde Demokrasi ve Mili Birlik Günü etkinliklerine katılmak isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. İşte toplu taşımayla ilgili merak edilen soruların cevabı...
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15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
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AKBİLSİZ ÇIKMAYIN!
Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı (Akbil) kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor.
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ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor olacak.