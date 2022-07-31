KPSS sınavı günü toplu taşıma tarifesi, sınava katılım sağlayan adaylar ve yakınları tarafından araştırılıyor. Kamuda memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere 2 farklı oturumda ter döküyor. ÖSYM tarafından düzenlenen büyük sınavlarda otobüs, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu bağlamda 31 Temmuz gününün gelişiyle birlikte "KPSS sınav günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 31 Temmuz toplu taşıma tarifesi...