Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü toplu taşıma birçok ilde ücretsiz olarak hizmet verdi. Bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil olması beraberinde "Toplu taşıma bugün ücretsiz olacak mı?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte merak edilen sorunun cevabı...