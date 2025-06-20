YKS GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO'dan açıklama;

EGO Genel Müdürlüğünce, öğrencileri mağdur etmemek için YKS’nin yapılacağı 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri EGO otobüslerinde uygulanan güncel Cumartesi ve Pazar çalışma programlarına ek olarak 58 adet güzergâhta 225 adet İlave servis planlaması yapılmıştır.

Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz yararlanabileceklerdir.

Sınava katılacak öğrencilerimize başarılar dileriz.