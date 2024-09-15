KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS sınav merkezlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, bugün ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.

Ancak KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.