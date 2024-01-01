1 Ocak Pazartesi bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
Yılbaşından sonraki gün olan 1 Ocak, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Durum böyle olunca birçok vatandaş bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün 1 Ocak Pazartesi günü metrobüs, tramvay, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? İşte, detaylar...
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Resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak Pazartesi gününde ulaşım hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak günü toplu ulaşım üctretsiz mi? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşımada son durum...
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1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
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BUGÜN OTOBÜS, TRAMVAY, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
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